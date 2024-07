"Kas keegi teist on olnud eluohtlikus olukorras?"

Õpetaja palub siis, et Mari räägiks teistele ka mis olukord see oli.

Mari: "Ükskord ma mängisin köögis peitust ning pugesin laua alla peitu. Ja äkki kuulsin, et postiljon ütles emale: "Kurat! Mul on vänt nii kõva, et löö või laud pooleks!!!""