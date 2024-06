Anekdoot: kena väike baar pilvelõhkuja viimasel korrusel

"Tead, et tegelikult see polegi nii tavaline baar!" räägib uus tuttav. "Vaata, see maal seal seinal on originaal-Picasso. Ja see tool, millel sa istud, on pärit Titanicult. Ja see pole veel kõik! Paremalt kolmas aken on veel eriti iseäralik. Kui sealt alla hüpata, lükkab õrn tuulehoog sind 50 meetri kukkumise järel jälle tagasi üles."