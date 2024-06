Anekdoot: kas meil rahaga pole midagi muud peale hakata, kui sinu lolluste tõttu trahvi maksta?

"Siin me nüüd siis oleme! Mis ma sulle terve sõidu jooksul olen rääkinud!? Et autot juhtides ei tohi kiirust ületada, peab täitma kõiki liikluseeskirju ja olema kõigi kaasliiklejate suhtes viisakas! Aga sina!? Oli sul siis vaja nii väga kiirustada!? Kas meil rahaga pole midagi muud peale hakata, kui sinu lolluste tõttu trahvi maksta? Kui minu emale on vaja külla minna, siis ei saa autot kuidagi liikuma, aga kui on poodi õlle järele sõit, siis on kohe nii kiire, et unustame üldse ära, et on olemas kiiruspiirangud!?!?"