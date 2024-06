Anekdoot: sõidan mina oma Fordiga

"Noh, sõidan mina oma Fordiga, nii 140 miili tunnis, nagu meil ikka kombeks on. Tahavaatepeeglist näen, et taga kakerdab mingi Vene trandulett, nii nagu neil kombeks on. Võtan kiirust maha, et teda mööda lasta, nagu meil kombeks. Aga tema sööstab tagant sisse, nagu neil kombeks. Väljun autost ja vabandan, nagu meil kombeks. Aga temal rusikas püsti, sõimab ja vannub, nagu neil kombeks. Et asja kuidagi lepitada, kutsun ta baari, nagu meil kombeks. Aga tema tulebki, nagu neil kombeks. Tellin pitsi viskit, nagu meil kombeks, tema aga plärts pudel viina, nagu neil kombeks. Et asi eriti ei suju, kutsun ta koju visiidile, nagu meil kombeks. Aga tema jälle tulebki, nagu neil kombeks. Mõtlesin, et flirdiks ka natuke, nagu meil kombeks. Aga tema asub kohe asja kallale, nagu neil kombeks. Uksekell helises ja mu mees tuli koju. Mõtlesin, et tutvustan teda oma mehele, nagu meil kombeks. Aga tema kohe mauhti aknast välja, nagu neil kombeks!"