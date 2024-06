Anekdoot: arvad, et ma ei oska paari muna praadida?

“Ettevaatust!" karjatab ta, "ETTEVAATUST! Pane võid juurde! Oh, jumal! Sul on korraga liiga palju pannil. LIIGA PALJU! Pööra neid! PÖÖRA NEID RUTTU! Meil on vaja rohkem võid. Oh, issand! KUST me saame VÕID JUURDE?! Nad jäävad KINNI! Ettevaatust! ETTEVAATUST! Ma ütlesin VAATA ETTE! Sa ei kuula mind KUNAGI, kui sa küpsetad! Mitte kunagi! Pööra neid! Ruttu! Kas sa oled SEGANE?! Kas sa oled HULL?! Ära unusta soola panna! Sa unustad alati soola panna. Kasuta soola! KASUTA SOOLA! SOOLA!!!!!"