Anekdoot: võttis kingad jalast ja sättis end mugavalt sisse

Kuid niipea kui ta oli end parasjagu mugavalt sisse seadunud, sõnas akna all istuv araablane, et ta vist läheks võtaks omale ka ühe õlle.

"Kurat võtaks, kas me ei võiks juba ükskord hakata rahulikult koos elama?! Kui kaua veel kestab see üksteisele käki keeramine, see vihkamine, see kingadesse sülitamine ja õlle sisse kusemine ...!?!"