Anekdoot: see pull on paaritanud eelmisel aastal 365 korda!

Mees ja naine lähevad Maamessile ja peatuvad, et pulle vaadata.

Esimese pulli juures on silt: "See pull paaritas eelmisel aastal 50 korda."

Järgmise pulli juures on silt: "See pull paaritas läinud aastal 135 korda."

Naine jällegi: "135 korda!!! See on rohkem kui 10 korda kuus, tee järele!!!"

Kolmanda pulli juures on mehe õnnetuseks kiri: "See pull on paaritanud eelmisel aastal 365 korda!"