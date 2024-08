Anekdoot: alkohol on kuradi veri!

"Te olete end häbistanud, noor mees. Joomine on patt. Alkohol on kuradi veri!"

"Las ma ostan teile ühe dringi - kui te siis ikka veel leiate, et see on saatanast, siis jätan ma joomise elu lõpuni maha!"

"No kuidas saaksin mina, nunn, siin väljas teiste inimeste pilkude all juua mingit drinki!"

"Oh, pagan! See on jälle see neetud nunn, eks ole?!"