Anekdoot: foto mehest tema uues elukohas

Aga mehel on liiga häbi öelda emale, et ta elab nudistide koloonias, niisiis ta lõikab foto pooleks ja saadab emale ainult ülemise poole fotost.

Mees on väga mures, kui ta avastab, et saatis vale poole fotost, aga siis meenub talle, kui halb nägemine ta vanaemal on, ja ta loodab, et vanaema ei pane midagi tähele.