Anekdoot: läksite manöövrite ajal koos oma rooduga põõsastesse puhkama

"Leitnant Tamm, teid süüdistatakse selles, et läksite manöövrite ajal koos oma rooduga põõsastesse puhkama!"

"See ei vasta tõele, härra major!" teatab leitnant. "Tegelikult läks põõsastesse ainult pool roodu. Teine pool läks minu käsul esimest poolt otsima, aga ma ise läksin teisele poolele järele seepärast, et see ei läheks minema koos esimese poolega!"