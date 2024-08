Anekdoot: meie linnakese apteeker solvas mind kohutaval kombel

"Te peate esmalt ära kuulama, mis mul öelda on. Kõigepealt ei helisenud mu äratuskell ja ma magasin sisse. Majast lahkudes lõin ukse sneprisse, unustades võtmed ja autovõtmed esikusse. Nii pidin ma akna puruks lööma, et võtmeid kätte saada. Teel apteeki purunes mu autol rehv. Kui ma lõpuks jala kohale jõudsin, oli ukse taha juba järjekord ning telefon aina helises. Ärritunult ajasin kassas oleva sularaha põrandale, lõin seda üles võtma hakates pea vastu kappi ja kukkusin, lõhkudes vitriini. Ja telefon muudkui helises ja helises. Haarasin siis toru, teisel pool aga oli teie abikaasa, kes küsis, kuidas kasutada rektaal- ehk päraku termomeetrit. Vannun... et ma lihtsalt ütlesin talle, kuidas.... "