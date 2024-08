Anekdoot: kas tahad uut kasukat, kallis?

"Halloo… Jah, kallis?… No mis sa tahad, kallis?… Uut kasukat? … Aga sul on juba kolm kasukat!… Ah, et Tiina ostis ka … No olgu, mis see maksab? … 6000 eurot? … No olgu, sa ju tead, kus me raha hoiame, osta omale kasukas!"

"Halloo… Jah, kallis? … No mis sa veel tahad? …Uut autot? … Aga sul juba on kaks autot? … Ah, et Riina ostis ka … No olgu, mis auto see on? … Jaguar? … Mis see maksab? … 60000 eurot? … No olgu, sa ju tead, kus me raha hoiame, osta omale auto!"