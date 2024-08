Anekdoot: miks neid kääre vaja on?

"Kas teil käärid on?"

Viimaks ühel on.

Vast mõne kuu pärast julgeb sekretär direktorilt küsida, miks neid kääre vaja on.

"Vaadake," ütleb direktor, "eelmise sekretäri ajal pidin ma pärast tööd minema tähtsale vastuvõtule. Äkki vaatan, et püksinööp on ära tulnud. Sekretär õmbles selle kiiresti tagasi, aga kuna tal kääre polnud, pidi ta niidi hammastega katki kaksama. Ja just samal hetkel astus mu abikaasa uksest sisse..."