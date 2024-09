Anekdoot: parimad väljavõtted Eesti politsei uurimistoimikutest

21. Tõsi, minu vanim poeg on kaks korda vanglas olnud. Kaklemiste ja lõhkumiste eest, vargusi meie peres toime pandud ei ole! Kui nii võtta, siis minu seitsmest lapsest on vaid üks „aiataha läinud“. See on 14,3% aga: 85,7% on täiesti õnnestunud. Ma ei leia, et see oleks väga halb näitaja.