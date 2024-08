Advokaat peab kohtus tulist kaitsekõnet lummavalt kaunile naisterahvale, kes on oma mehe teise ilma saatnud ja lõpetab selle järgmiste sõnadega:

"Kõrgesti austatud kohtunik! Ma palun minu kaitsealune õigeks mõista, sest kuskohast võis see vaene naine teada, et ta mees rotimürgi suhtes nii tundlik on?!"