Anekdoot: kas uus kaev on juba valmis?

Muu jutu seas küsib emalt, kas uus kaev on valmis kaevatud ja millal saab torusid vedama hakata. Ema vastab seepeale: "Vakk juu!"

Tütar mõtleb, et ju on telefoniühendus kehv ja ema ei kuulnud, mis tütar küsis.

Küsib siis uuesti, kas uus kaev on juba valmis.

"Mis mõttes sa mind niimoodi sõimad??? Ma ju küsisin viisakalt, kas kaev on valmis, aga sina muudkui sõimad- fuck you, fuck you...Kas sa üldse tead, mida see tähendab???"