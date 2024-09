Anekdoot: maailmakuulus Itaalia filminäitleja

„Kulla Gina, ma olen täiesti tavaline grusiin. Minu nimi on Givi. Ma olen õnnelik, et te saabusite meie väikesesse vabariiki. See on suur au kogu meie rahvale. Ma tahaksin teile teha ühe tagasihoidliku kingituse." Ja annab filminäitlejale üle briljantidest kaelakee.