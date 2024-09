Anekdoot: mees lohistas kalossi nööripidi järel

Elanud kord üks kummaline mees, kes lohistanud kalossi nööripidi järel, kujutades samal ajal ette, et ta tegelt jalutab oma Murka-nimelise koeraga ja see, mida ta järel lohistab, ongi tema koer.

No pandud siis ükskord see mees sellise kummalise käitumise pärast hullumajja.

Selle peale mees muutunud pahaseks ja torisenud, et kelleks teda küll peetakse et arvatakse, et ta kalossi Murkaks nimetab?!

No siis valvur rääkinud sellest vahejuhtumist ka muule hullumaja teenendavale personalile ning otsustatigi siis mees hullumajast valja lasta, kuna tuli välja, et mees polegi tegelikult hull - et on lollitanud siiani kogu aeg ja jäi nüüd vahele.