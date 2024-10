Anekdoot: ehitusel töö käib täie hooga

"Nii, kõigile kained näod ette, kiivrid pähe, kellel on, ja keegi ei töllerda niisama ringi - töö käib täie hooga! Jah, oleme graafikust maas ja kvaliteet on, nagu ta on, aga kui midagi küsitakse, siis annate sellise vastuse, nagu nii peabki olema. Ma ise võtan siis jutu üle ja seletan kontrollidele mingi jama kokku. Kas kõik said aru?!"