Anekdoot: ma ei taha enam sinna kooli minna!

"Noh need venemate klasside poisid nimetavad mind igasugu sõnadega, tüdrukud teevad lolle nägusid mulle ja need õpetajad.... Eriti värdjas on see uus õppealajuhataja - kord pole üks asi õige, siis on teine asi valesti! Eile sõimas mind isegi see lollakas koristajamutt kooli sööklas. Mina sinna kooli enam ei lähe!!!"