Anekdoot: väike õdus saal on meeldivalt hämar

Baaris mängib mahe muusika, väike õdus saal on meeldivalt hämar ja enamus laudadest on kinni.

Ameeriklane otsustab juuti alandada ja ütleb baarmenile, et jagagu igale külastajale kann õlut tema kulul, peale selle juudi.

Baarmen viib kõik õlled lauda ja ameeriklane näeb, et juut naeratab talle.

"Kes see juut seal nurgalauas on?" küsib ameeriklane baarmenilt. "On ta mingi opakas või?!"