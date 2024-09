Anekdoot: reede õhtul hakkan tööd lõpetama

Arsti juurde tuleb mees, kelle lõualuu on kolmest kohast murtud.

"Mis teiega ometi juhtunud on?" imestab arst.

"Saate aru, ma olen ekskavaatorijuht," seletab mees. "Reede õhtul hakkan tööd lõpetama ja märkan äkki, et kanalisatsioonikaevu luuk on pealt ära. Mõtlen, et nädalalõpus tulevad siia võibolla poisikesed mängima ja võivad sisse kukkuda. Noh, katsingi augu oma kopaga kinni. Esmaspäeva hommikul tulen tööle, tõstan kopa üles, aga august tulevad välja kolm torumeest..."