Anekdoot: mida, sa, jänes, siin nii hoolega kirjutad?

Jänes ütleb, et ta võib rebasele näidata, kuidas see käib.

Tuleb siis uskmatule hundile samamoodi tõestada, et jänesed tõepoolest hunte söövad…

Mis siis tegelikult urus toimunud on?!?

Ühes nurgas on rebase kondid ja teises hundi omad. Kolmandas nurgas istub lõvi ja limpsab keelt.

Siit tulenebki loo moraal: Ei ole oluline, mis teemal sa oma lõputööd kirjutad; ei ole oluline, mis allikaid sa kasutad; oluline on üksnes see, kes on su juhendaja!!!