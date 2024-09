Anekdoot: üks tüdruk seisab väljakujoonte taga üksi

Kristiina on noor koolipsühholoog algkoolis.

Ühel päeval märkab ta, et üks tüdruk seisab väljakujoonte taga üksi, samal ajal kui teised platsil palli mängivad.

Ta läheneb tüdrukule ja küsib, kas temaga on kõik korras.

Tüdruk vastab, et on küll.

10 minutit hiljem näeb Kristiina, et tüdruk seisab ikka sama koha peal ja pakub talle, et nad võiksid sõbrad olla.

Nähes, et tüdrukule see meeldib ja ta teeb psühholoogilises mõttes progressi, küsib Kristiina järgmisena, et miks tüdruk siin siis üksi seisab.