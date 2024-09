"Kuule, ta on siin imesid teinud! Mitte nii nagu sina, kuus päeva tegid midagi ja mis sellest tolku?! Ta on teinud kõik saunad korda, katlad ära parandanud, konditsioneerid paigaldanud, pannud tööle eskalaatorid ja teinud liikuvad kõnniteed. Parandas muusikasüsteemi ilusti niimoodi ära, et värvimuusika töötab ka korralikult. Siin on nüüd isegi parem, kui sinu juures! Ma ei saada teda sinu juurde Paradiisi!"