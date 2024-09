Anekdoot: möödunud aastal külvasin ma maja taha kanepit

“Kas see on tuletõrje?"

“Jah, sellega me tegeleme ka."

“Teate, möödunud aastal külvasin ma maja taha kanepit. Taim kasvas vägev, aga pähe ei hakka, no tee mis tahad…"

“Kuulge, see on päästeamet, teil on vale number!" vastatakse talle pahaselt ja pannakse toru ära.