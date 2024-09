Anekdoot: Ronald Reagan rääkis anekdoodi Nõukogude Liidu kohta

Niisiis üks kodanik on seda kadalippu läbi käimas ja läheb oma tulevast autot tellima. Vastav ametnik täidab paberid ära ja teatab, et tule tagasi täpselt 10 aasta pärast samal päeval, siis on järjekord sinuni jõudnud ja saad oma auto kätte. Kodanik tunneb tunneb huvi, et kas ta peab tulema hommikupoolikul või pealelõunal. "Aga mis seal vahet on?" imestab ametnik, "see on ju 10 aasta pärast!!!"