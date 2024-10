Anekdoot: kahte sorti hapukoort

Poes on kahte sorti hapukoort - kilepakis ja lahtine.

Poemüüja tuleb siili juurde ja ütleb: "Võta lahtine, see on odavam ja ega neil muud vahet olegi!"

Siil on nõus ja müüja paneb talle 1 kg hapukoort kilekotti.

Siil seisab siis kassajärjekorras ja on juba peaaegu tema kord, kui järsku teeb siil kilekoti põhja augu ja keerutab kotti oma pea kohal, nii et terve pood ja müüja ja kõik kliendid on hapukoort täis.