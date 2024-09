Anekdoot: kolleeg seisab keset tuba arvuti ees

Kolleeg seisab keset tuba arvuti ees, käed klaviatuuril ja püüab jalaga arvuti juhet seina seest välja tõmmata. Ekraanil on aga alasti naine.

"Kurat, sain täna mingi uue antiviirusprogrammi," räägib kolleeg. "Panin selle käima. Kontrollis mul kõik ära ja ütles, et viirusi pole. Siis aga küsis, kas ma paljast naist tahan vaadata. Vastasin YES, tema siis mulle: "Vajutage kümme klahvi korraga alla!" Vajutasingi ja paljas naine tuli, all oli aga kiri: "Kui sa kas või ühe klahvi lahti lased, hakkan kõvaketast formaatima!" Nüüd proovisingi siin juba mitu tundi ninaga Reset nuppu vajutada..."