Anekdoot: abikaasade vahel ei tohi mingeid saladusi olla

“Kallis, me oleme juba kolm aastat abielus ja ma pean sulle midagi üles tunnistama… Ma arvan, et abikaasade vahel ei tohi mingeid saladusi olla, aga mina pole sulle endast kõike rääkinud…"

“Oi, kullake! Mul on nii hea meel, et sa sellest juttu tegid! Ma olen sinuga täiesti nõus! Ka mina tahan midagi üles tunnistada. Asi on selles, et kaks viimast aastat olen ma sinu vennaga maganud. Ma piinlesin selle pärast kohutavalt, aga nüüd on mul kohe palju kergem! Aga mida sina mulle üles tahtsid tunnistada…?"