Anekdoot: poisil on ainult halvad hinded

Õpetaja, kes oli kogu päeva rahmeldanud, et posile vähemalt natukenegi tarkust külge jääks, ütles ausalt, et Oleg on lihtsalt loodusõnnetus, et poisil on ainult halvad hinded ja et ta pole kogu oma õpetajakarjääri jooksul nii tühmi tegelast näinud.