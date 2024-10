"Ma pean ütlema, et teil on siis hullupööra vedanud," rõõmustab juba tööpäeva algul veidi pudeliga sõbrustanud rätsep. "Tuleb välja, et teie ülikond on minu esimene õnnestumine, sest kõigi eelmiste tööde puhul inimesed ainult nutsid..."