Naine karjub: "Lõpeta ometi kord oma egoistlik kõneviis - minu naine, minu korter, minu raha! Ikka minu ja minu!!! See on minu! Ja see! Kõik on minu! Tuleb öelda meie!!! Kõik on hoopis meie!!! Muide, mida sa meie kapist otsid?!?"