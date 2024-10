Poiss räägib: "Puul istub vares ja hoiab nokas juustutükki. Tuleb rebane ja ütleb: "Su ülemus magab su naisega!" Vares kraaksatab, juust kukub maha, rebane haarab selle hambusse ja jookseb minema. Selle valmi moraal on järgmine: kui said teada, et su ülemus magab su naisega, siis hoia suu kinni! Muidu jääd lisaks juustule ka tööst ja leivast ilma!!!"