Anekdoot: surnud hobuse teooria

Dakota indiaanlaste vanarahvatarkus: "Kui sa avastad, et ratsutad surnud hobusel, siis on kõige parem hobuse seljast maha tulla."

Tänapäeval on äri-, valitsus- ja koolitusringkonnad juurutanud kaasaegsemaid strateegiaid, näiteks:

5. Tuleb korraldada kohtumised välismaal, et välja selgitada, kuidas seal surnud hobustega ratsutatakse.

6. Tuleb muuta nõudeid nii, et surnud hobused oleksid lubatud.

9. Kasutada mitut surnud hobust korraga, et liikumiskiirust suurendada.

10. Tuleb suurendada rahastamist, et surnud hobuse tootlikkust parandada.

12. Korraldada jõudlusuuring, et välja selgitata, kas kergemate ratsanike kasutamine parandab surnud hobuse võimeid.

13. Kuulutada, et kuna surnud hobust ei ole vaja toita, kulutused on väiksemad ja lisategevusi on vähem, seetõttu panustatakse lõppeesmärki tunduvalt rohkem, kui mõnede teiste hobustega.