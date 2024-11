Anekdoot: tema kõrvale maandus üks meesterahvas

Igasugune lootus kustus, kui tema kõrvale maandus üks meesterahvas, kraamis telefoni välja ja kukkus nii valjusti jutustama, et kogu vagunitäis pidi kuulama:

"Tere, Kati! Jah, ma tean, et kell on 18.30 ja mitte 16.30. Koosolek venis pikale. Ei, ma ei olnud selle raamatupidajaga, boss pidas meid nii kaua kinni. Sa tead ju, et sa oled mul ainuke!"