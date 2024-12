Anekdoot: kodus taat juua ei tohtinud

Suured pühad olid tulemas. Taat pidi pühade ajal kodus olema ning käis nüüd ringi nagu munavalus kana: pühasid ilma viinata ei tahtnud pidada, kodus aga juua ei tohtinud. Eit tegi pühadeks sülti ja muud head ning siis tuli taadil hea mõte. Kui eit korraks kodust ära käis, tõi taat pudeli viina ja paki želatiini, tegi viinast tarretise, lihatükid ka ilusasti sees, ning pani siis kausi kenasti süldikausside hulka, pidades meeles, et hüva roog just selles lillelises kausis on.