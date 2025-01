Anekdoot: sauna poole lähevad kaks meest

"Kuule, mis on loogika?" küsib üks teiselt.

Esimene mees vastab: "Loomulikult see pikalt pesemata mees!"

Teine mees ütleb: "Õige, vot see ongi loogika!"

Natukese aja pärast küsib esimene mees: "Aga mis on dialektika?"

Esimene mees vastab jälle, et loomulikult see pikalt pesemata mees.

Teine mees ütleb: "Vale! Sauna läheb puhas mees, sest ta on puhas sellepärast, et ta käib pidevalt saunas. See ongi dialektika!"