Anekdoot: 5 korralikku ahvenat

Enne kodu astus ta kalapoest läbi ja palus endale kilekotti laduda 5 korralikku ahvenat, et Maalile näidata, nagu oleks ta need kinni püüdnud.

"Miks koha?" imestas Aadu. "Need on tegelikult Maalile näitamiseks ja pealegi mulle ahvenad maitsevad!"

"Maali käis enne siin," selgitas poodnik, "ja ütles, et tal on ahvenast villand! Et kui sa kala tuled ostma, siis ostaksid hoopis koha, sest tal olevat hirmus praetud koha isu…"