Anekdoot: 30 pinti Guinnessi

"Te, iirlased, olla kõvad joojad! Ma vean 5000 euro peale kihla, et keegi teist ei jaksa juua poole tunniga ära 30 pinti Guinnessi!"

Saalis on vaikus, keegi kihlvedu vastu ei võta, üks iirlane tõuseb ja läheb üldse minema...

40 minuti pärast tuleb ta aga tagasi ja küsib ameeriklaselt, kas kihlvedu on veel jõus.

Saanud jaatava vastuse, käsib ta 30 pinti välja valada ja hakkab pihta. 29 minutit hiljem on kõik joodud.

"No 5000 eurot on suur raha, sestap läksin naaberkõrtsi, et proovida, kas ma ikka jõuan juua..."