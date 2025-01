"Tead, ma olen tähele pannud, et mida rohkem ma joon, seda suurem on mul pohmell. Mida suurem on mul pohmell, seda rohkem mul käed värisevad. Mida rohkem mul käed värisevad, seda rohkem ma mööda kallan. Mida rohkem ma mööda kallan, seda vähem ma joon. Järelikult, mida rohkem ma joon, seda vähem ma joon!!!"