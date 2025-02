Anekdoot: Märgatud Eestis, Hiiumaa eri

Taavi Libe: "No tere! Kui palju lehmad piima annavad ka?"

Hiidlane: "Kumb, must või valge?"

Küsitleja: "Must."

Hiidlane: "Must või valge?"

Taavi Libe: "Must."

Taavi Libe: "Aga miks sa ikka üle küsid, et kas must või valge, kui vastused on samad???"