Paljud inimesed arvavad, et nad ei saa matemaatikast aru.

Näiteks kui joodikult küsida, kumb on suurem, kas 2/3 või 3/5, siis ta tõenäoliselt ei oska kohe vastata.

Kui aga küsimus ümber sõnastada nii: kumb on parem, kas 2 pudelit viina 3 inimese peale või 3 pudelit viina 5 peale, siis ta ütleb kohe, et loomulikult 2 pudelit 3 peale on parem!!!