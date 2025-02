Anekdoot: kung-fu, mis on pärit Hiinast

Väikest kasvu mees läheb baari ja tellib ühe õlle.

Järsku tuleb tema juurde üks napsune mees ja teeb efektse käelöögi, ise sinna juurde öeldes, et see on kung-fu, mis on pärit Hiinast.

Natukese aja pärast teeb sama mees jalalöögi ja ütleb, et see on karate, mis on pärit Jaapanist.

Väike mees läheb auto juurde ja toob lumelabida ning annab sellega karate-vennale sellise obaduse, et mees kukub teadvusetult maha.

Enne lahkumist ütleb väike mees baarmenile:

"Kui see karate-hiir ärkab, siis ütle talle, et see oli lumelabidas, mis on pärit Bauhofist!!!"