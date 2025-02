Anekdoot: kurjategija tahab jälgi segada

Lähevad siis mööda sõrajälgi edasi ja jõuavad aasale, kus lehmakari vana karjuse valve all rohtu sööb.

"Kuule, taat, oskad sa öelda, kas su karjas on mõni võõras lehm?"

"See on lihtne," vastab vanamees. "Näete, see paremalt teine ongi võõras."