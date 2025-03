Anekdoot: kas maksad täna sõidu eest?

Mees kurdab arstile, et abikaasa ei taha "voodieluga" enam üldse tegeleda.

Arstihärra soovib teemat mehe abikaasaga nelja silma all arutada.

"Noh, hetkel on juba kolm kuud olnud sedasi, et ma pean igal hommikul võtma takso, et tööle jõuda. Minul ei ole piisavalt raha ja taksojuht küsib: "Kas maksad täna sõidu eest või …?"