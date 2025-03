Poeg: "Jah - vanaema! Ta ütles, et armastab mind ja mina armastan teda kah ja ta on kõige parem kokk ja jutuvestja kogu maailmas!"

Isa: "See on väga tore, aga üks probleem on sellega - ta nimelt on minu ema! Sa ei saa ju abielluda minu emaga!?"