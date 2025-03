"Noh, see saab olema selline rikutud mõtlemisega olevus, kellel on hulgaliselt halbu harjumusi. Ta on valelik ja auahne, uhke ja endasse armunud, kuid ta saab olema ka tugevam ja kiirem kui sina, talle hakkavad meeldima sellised asjad nagu jahipidamine, seega varustab ta sind uutmoodi toiduga. Ma loon ta nii, et ta saab olema võimeline rahuldama sinu füüsilisi vajadusi, tõsi küll, sel hetkel, kui ta selleks valmis on, näeb ta suhteliselt totter välja… Ta saab olema rumalavõitu ning talle hakkavad meeldima sellised lapsikud ajaviited nagu kaklemine ja pallimängud. Ma ei loo teda eriti targaks, seega vajab ta sinu soovitusi, et õigesti elada ja käituda."

"Nagu ma juba ütlesin, saab ta olema uhke, auahne ja endasse armunud… Nii et sina pead lubama tal uskuda, et just tema loodi esimesena! Kuna talle on see nii oluline, las ta siis arvab nii. Tahan, et see oleks meie väike saladus. Las see jääb meie, naiste, vahele, said aru?"