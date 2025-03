"Kuule, kas sa tead, et su mees jookseb noorte tüdrukute järel?!" küsib üks sõbranna teiselt.

"Muidugi ma tean, et ta jookseb noorte tüdrukute järel! No las ta jookseb, pole mõtet üritada mind närvi ajada! Näiteks minu koer jookseb kõigi autode järel, aga pole mina veel näinud, et keegi oleks teda ka rooli taha lubanud!"