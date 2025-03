"Mida tähendab üksik naine?"

"See on naine, kellel on üks mees!"

"See on ju abielunaine?!"

"Abielunaine on see, kellel on mees ja armuke!"

"See on ju ringitõmbaja?!"

"Ringitõmbaja on see, kellel ei ole meest, aga on hunnik armukesi!"

"See on ju eksinud naine?!"

"Eksinud naine on see, kellel ei ole meest ega armukest!"